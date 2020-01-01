Intel Core i5 10210U против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10210U +18%
407
346
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Ryzen 7 3750H +38%
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210U +6%
2241
2124
Passmark CPU (многоядерный)
6403
Ryzen 7 3750H +30%
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10210U +25%
1035
829
Geekbench 5 (многоядерный)
3024
Ryzen 7 3750H +13%
3406
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-10210U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5
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