Главная > Сравнения CPU > Core i5 10210U vs Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 10210U против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i5 10210U
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i5 10210U
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 10210U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26.61 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1159 и 978 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10210U
2856
Ryzen 7 5700U +224%
9249
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U
2905
Ryzen 7 5700U +101%
5832

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 12 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10210U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10210U
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 5 4500U или Core i5 10210U
2. Core i7 1165G7 или Core i5 10210U
3. Core i7 10510U или Core i5 10210U
4. Core i5 1035G4 или Core i5 10210U
5. Core i5 1035G1 или Core i5 10210U
6. Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 5700U
7. Core i5 1135G7 или Ryzen 7 5700U
8. Ryzen 7 4800U или Ryzen 7 5700U
9. Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 5700U
10. Apple M1 или Ryzen 7 5700U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i5 10210U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях