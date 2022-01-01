Intel Core i5 10210U против Celeron N4020
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или Celeron N4020 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 969 и 468 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4020
- На 60% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10210U +92%
881
458
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10210U +270%
2906
786
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210U +91%
2247
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210U +309%
6454
1578
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10210U +109%
976
468
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U +248%
3001
863
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|4 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|i5-10210U
|N4020
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|2
|Частота
|1.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|16x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|300 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|650 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|3
|2
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Сайт Intel Celeron N4020
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2
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