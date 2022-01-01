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Intel Core i5 10210U против Celeron N4020

Intel Core i5 10210U
VS
Intel Celeron N4020
Intel Core i5 10210U
Intel Celeron N4020

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или Celeron N4020 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4020 and 10210U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 969 и 468 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron N4020
  • На 60% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10210U +270%
2906
Celeron N4020
786
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210U +91%
2247
Celeron N4020
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210U +309%
6454
Celeron N4020
1578
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U +248%
3001
Celeron N4020
863
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и Celeron N4020

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 4 ноября 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели i5-10210U N4020
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 620 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 1.6 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 300 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 650 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10210U
0.38 терафлопс
Celeron N4020
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт Intel Celeron N4020
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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