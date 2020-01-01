Intel Core i5 10210U против i3 10100
Что лучше: Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Core i3 10100 +9%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Core i3 10100 +79%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
2241
Core i3 10100 +17%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
6403
Core i3 10100 +38%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
1035
Core i3 10100 +6%
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
3024
Core i3 10100 +38%
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-10210U
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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