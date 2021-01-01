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Intel Core i5 10210U против i3 1110G4

Intel Core i5 10210U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 10210U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 10210U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 948 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i5-10210U i3-1110G4
Сокет BGA-1528 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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