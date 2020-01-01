Intel Core i5 10210U против i3 8130U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или i3 8130U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 24% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10210U +18%
407
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10210U +65%
1275
774
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210U +17%
2241
1911
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210U +78%
6403
3601
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10210U +33%
1035
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U +89%
3024
1598
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|12 февраля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-10210U
|i3-8130U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|16x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Сайт Intel Core i3 8130U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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