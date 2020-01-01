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Intel Core i5 10210U против i3 8145U

Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U
VS
Intel Core i3 8145U
Intel Core i3 8145U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или i3 8145U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8145U and 10210U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210U +72%
6403
Core i3 8145U
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U +93%
3024
Core i3 8145U
1567

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и i3 8145U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 28 августа 2018
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Whiskey Lake
Номер модели i5-10210U i3-8145U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт Intel Core i3 8145U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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