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Intel Core i5 10210U против i3 8300

Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 10210U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U +92%
3024
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i5-10210U i3-8300
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 16x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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