Intel Core i5 10210Y против Intel Core i3 1000NG4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210Y на 1 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% ниже чем у Intel Core i3 1000NG4 пиковое энергопотребление – 7 vs 9 Ватт
- На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4-3733
- На 24.97 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210Y +8%
2077
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210Y +13%
4823
Geekbench 5 (одноядерный)
962
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210Y +34%
2631
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake Y
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i5-10210Y
|i3-1000NG4
|Сокет
|BGA-1377
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.33 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10210Y
|Сайт Intel Core i3 1000NG4
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1
|-
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