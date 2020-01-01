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Intel Core i5 10210Y против i5 10210U

Intel Core i5 10210Y
Intel Core i5 10210Y
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U

Что лучше: Intel Core i5 10210Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 10210Y
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
  • На 53% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 8.33 ГБ/c (25%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210Y и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Amber Lake Y Comet Lake
Номер модели i5-10210Y i5-10210U
Сокет BGA-1377 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 7 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR3-2133, DDR3L-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 33.33 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210Y Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 10 16
Набор инструкций SSE4.1 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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