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Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i5 10300H
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i5 10300H
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1146 и 1013 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H
8722
Ryzen 3 5300U +16%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H +12%
1136
Ryzen 3 5300U
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H +20%
3958
Ryzen 3 5300U
3288

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 2
Номер модели i5-10300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10300H
0.38 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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