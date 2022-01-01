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Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 5 3450U

Intel Core i5 10300H
VS
AMD Ryzen 5 3450U
Intel Core i5 10300H
AMD Ryzen 5 3450U

Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3450U and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1123 и 775 баллов
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
  • На 22% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10300H +53%
4873
Ryzen 5 3450U
3195
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +33%
2623
Ryzen 5 3450U
1965
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H +29%
8779
Ryzen 5 3450U
6831
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H +60%
3953
Ryzen 5 3450U
2470
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 5 3450U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 1 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-H Zen+
Номер модели i5-10300H -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10300H
0.38 терафлопс
Ryzen 5 3450U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт AMD Ryzen 5 3450U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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