Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 5 3450U
Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или AMD Ryzen 5 3450U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1123 и 775 баллов
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3450U
- На 22% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10300H +26%
1124
893
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10300H +53%
4873
3195
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +33%
2623
1965
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H +29%
8779
6831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H +44%
1127
780
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H +60%
3953
2470
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen+
|Номер модели
|i5-10300H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт AMD Ryzen 5 3450U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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