Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.