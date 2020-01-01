Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 5 3600XT
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- На 53% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Ryzen 5 3600XT +13%
501
Cinebench R20 (многоядерный)
2113
Ryzen 5 3600XT +89%
3984
Passmark CPU (одноядерный)
2656
Ryzen 5 3600XT +5%
2794
Passmark CPU (многоядерный)
8898
Ryzen 5 3600XT +112%
18833
Geekbench 5 (одноядерный)
1142
Ryzen 5 3600XT +14%
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
4054
Ryzen 5 3600XT +76%
7141
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|-
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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