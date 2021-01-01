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Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 5 5600HS

Intel Core i5 10300H
VS
AMD Ryzen 5 5600HS
Intel Core i5 10300H
AMD Ryzen 5 5600HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600HS and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600HS
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 22% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1376 и 1205 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 5 5600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 3
Номер модели i5-10300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт AMD Ryzen 5 5600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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6. Ryzen 5 5600H или Ryzen 5 5600HS
7. Ryzen 5 4600HS или Ryzen 5 5600HS

Комментарии

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