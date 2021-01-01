Главная > Сравнения CPU > Core i5 10300H vs Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 10300H
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i5 10300H
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1341 и 1146 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10300H
1114
Ryzen 5 5600U +22%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10300H
4851
Ryzen 5 5600U +53%
7440
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H
1136
Ryzen 5 5600U +17%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H
3958
Ryzen 5 5600U +46%
5784

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 3
Номер модели i5-10300H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10300H
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600U +192%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i7 9750H vs Core i5 10300H
2. Ryzen 5 4600H vs Core i5 10300H
3. Core i7 1165G7 vs Core i5 10300H
4. Ryzen 5 5600H vs Core i5 10300H
5. Core i5 9300H vs Core i5 10300H
6. Core i5 1135G7 vs Ryzen 5 5600U
7. Ryzen 7 4700U vs Ryzen 5 5600U
8. Ryzen 7 5700U vs Ryzen 5 5600U
9. Ryzen 3 5300U vs Ryzen 5 5600U
10. Ryzen 5 4600U vs Ryzen 5 5600U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600U или Intel Core i5 10300H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях