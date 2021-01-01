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Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 10300H
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i5 10300H
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1668 и 1205 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10300H
2133
Ryzen 5 5600X +106%
4398
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H
2662
Ryzen 5 5600X +28%
3396
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H
8788
Ryzen 5 5600X +157%
22627
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H
1213
Ryzen 5 5600X +39%
1690
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H
4405
Ryzen 5 5600X +93%
8500

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 3
Номер модели i5-10300H -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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