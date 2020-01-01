Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 7 4700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Ryzen 7 4700U +5%
467
Cinebench R20 (многоядерный)
2113
Ryzen 7 4700U +24%
2616
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +4%
2656
2543
Passmark CPU (многоядерный)
8898
Ryzen 7 4700U +56%
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H +8%
1142
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
4054
Ryzen 7 4700U +2%
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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