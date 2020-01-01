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Intel Core i5 10300H против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10300H
2113
Ryzen 7 4800H +80%
3793
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H
8898
Ryzen 7 4800H +115%
19159
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H
4054
Ryzen 7 4800H +70%
6876

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 апреля 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 29x
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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