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Intel Core i5 10300H против Intel Core i3 1000NG4

Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H
VS
Intel Core i3 1000NG4
Intel Core i3 1000NG4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или Intel Core i3 1000NG4 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1000NG4 and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1000NG4
  • На 80% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 9 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и Intel Core i3 1000NG4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake Y
Номер модели - i3-1000NG4
Сокет BGA-1440 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.5 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 11x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт Intel Core i3 1000NG4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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