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Intel Core i5 10300H против i3 1125G4

Intel Core i5 10300H
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i5 10300H
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H
8934
Core i3 1125G4 +17%
10465
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP4
Номер модели - i3-1125G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x -
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4x-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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