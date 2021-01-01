Intel Core i5 10300H против i3 1125G4
Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2127
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +2%
2652
2593
Passmark CPU (многоядерный)
8934
Core i3 1125G4 +17%
10465
Geekbench 5 (одноядерный)
1111
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
3447
Core i3 1125G4 +15%
3959
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|-
|i3-1125G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics Xe G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|0.9-2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR4x-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт Intel Core i3 1125G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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