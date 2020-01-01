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Intel Core i5 10300H против i3 9300T

Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 10300H
VS
Intel Core i3 9300T
Intel Core i3 9300T

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или десктопный i3 9300T на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300T and 10300H
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9300T
  • На 22% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +13%
2656
Core i3 9300T
2343
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H +41%
8898
Core i3 9300T
6304
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H +32%
4054
Core i3 9300T
3063

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10300H и i3 9300T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 2 апреля 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 143 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели - i3-9300T
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 32x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10300H Сайт Intel Core i3 9300T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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