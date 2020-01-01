Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или десктопный i3 9300T на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.