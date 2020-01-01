Intel Core i5 10300H против i3 9300T
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц или десктопный i3 9300T на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9300T
- На 22% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +13%
2656
2343
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H +41%
8898
6304
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H +16%
1142
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H +32%
4054
3063
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|143 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|-
|i3-9300T
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|32x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|82°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт Intel Core i3 9300T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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