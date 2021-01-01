Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.