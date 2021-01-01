Intel Core i5 10300H против i5 10200H
Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
457
Cinebench R20 (многоядерный)
2143
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +6%
2700
2556
Passmark CPU (многоядерный)
8970
8980
Geekbench 5 (одноядерный)
1153
Geekbench 5 (многоядерный)
4070
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|1 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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