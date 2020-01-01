Intel Core i5 10300H против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 4.14 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 10300H +9%
444
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10300H +66%
2113
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10300H +19%
2656
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10300H +39%
8898
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10300H +10%
1142
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10300H +34%
4054
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 апреля 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|-
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|16x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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