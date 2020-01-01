Intel Core i5 1030G4 против AMD Ryzen 3 3300X
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1030G4 на 0.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
- На 86% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 9 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
486
Cinebench R20 (многоядерный)
2312
Passmark CPU (одноядерный)
2671
Passmark CPU (многоядерный)
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
1062
Ryzen 3 3300X +21%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
2744
Ryzen 3 3300X +101%
5528
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|21 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1030G4
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|7x
|38x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030G4
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1