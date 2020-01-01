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Intel Core i5 1030G4 против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5 1030G4
Intel Core i5 1030G4
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1030G4 на 0.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 1030G4
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
  • На 86% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 9 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1030G4
1062
Ryzen 3 3300X +21%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1030G4
2744
Ryzen 3 3300X +101%
5528

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G4 и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 21 апреля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i5-1030G4 -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 7x 38x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G4 Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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