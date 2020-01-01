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Intel Core i5 1030G4 против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 1030G4
Intel Core i5 1030G4
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1030G4 на 0.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 1030G4
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
  • На 86% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 9 vs 65 Ватт
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 14.59 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1030G4
2744
Ryzen 5 2600 +98%
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G4 и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 11 сентября 2018
Цена в момент релиза - 199 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i5-1030G4 -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 7x 34x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G4 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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