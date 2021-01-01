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Intel Core i5 1030G4 против i3 10100

Intel Core i5 1030G4
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 1030G4
Intel Core i3 10100

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1030G4 на 0.7 ГГц или десктопный i3 10100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 1030G4
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
  • На 86% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 9 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1030G4
2782
Core i3 10100 +39%
3875

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G4 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake
Номер модели i5-1030G4 i3-10100
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 7x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-2666
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G4 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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