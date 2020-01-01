Intel Core i5 1030G4 против i3 9300
Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1030G4 на 0.7 ГГц или десктопный i3 9300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
25
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
- На 85% ниже чем у Core i3 9300 пиковое энергопотребление – 9 vs 62 Ватт
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 9300
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2667
Passmark CPU (многоядерный)
7217
Geekbench 5 (одноядерный)
1062
Core i3 9300 +4%
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
2744
Core i3 9300 +37%
3747
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|152 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-1030G4
|i3-9300
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|0.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|7x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030G4
|Сайт Intel Core i3 9300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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