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Intel Core i5 1030G4 против i5 10210Y

Intel Core i5 1030G4
Intel Core i5 1030G4
VS
Intel Core i5 10210Y
Intel Core i5 10210Y

Что лучше: Intel Core i5 1030G4 на 0.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 10210Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210Y and 1030G4
Причины выбрать Intel Core i5 1030G4
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4-3733
  • На 24.97 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
  • На 22% ниже чем у Core i5 1030G4 пиковое энергопотребление – 7 vs 9 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G4 и i5 10210Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Amber Lake Y
Номер модели i5-1030G4 i5-10210Y
Сокет BGA-1440 BGA-1377
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.7 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 7x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G4 Сайт Intel Core i5 10210Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 10
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1

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Комментарии

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