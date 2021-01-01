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Intel Core i5 1030G7 против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Core i5 1030G7
VS
AMD Ryzen 3 4300U
Intel Core i5 1030G7
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 1030G7
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 4300U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 9.97 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1030G7
2793
Ryzen 3 4300U +20%
3363

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G7 и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i5-1030G7 -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 0.8 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G7 Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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