Intel Core i5 1030G7 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1065
Geekbench 5 (многоядерный)
2793
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1030G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030G7
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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