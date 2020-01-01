Intel Core i5 1030G7 против i3 10300
Что лучше: Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 10300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
- На 86% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 9 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10300
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
454
Cinebench R20 (многоядерный)
2319
Passmark CPU (одноядерный)
2699
Passmark CPU (многоядерный)
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
1062
Core i3 10300 +8%
1150
Geekbench 5 (многоядерный)
2781
Core i3 10300 +63%
4524
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1030G7
|i3-10300
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030G7
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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