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Intel Core i5 1030G7 против i3 9300T

Intel Core i5 1030G7
Intel Core i5 1030G7
VS
Intel Core i3 9300T
Intel Core i3 9300T

Что лучше: ноутбучный Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц или десктопный i3 9300T на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300T and 1030G7
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
  • На 74% ниже чем у Core i3 9300T пиковое энергопотребление – 9 vs 35 Ватт
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 9300T
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1030G7
2781
Core i3 9300T +10%
3063

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G7 и i3 9300T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 143 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Coffee Lake
Номер модели i5-1030G7 i3-9300T
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 0.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 82°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G7 Сайт Intel Core i3 9300T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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