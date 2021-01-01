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Intel Core i5 1030G7 против i5 10210U

Intel Core i5 1030G7
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 1030G7
Intel Core i5 10210U

Что лучше: Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 1030G7
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
  • На 40% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1068 и 948 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G7 и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake
Номер модели i5-1030G7 i5-10210U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.8 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G7 Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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