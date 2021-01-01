Intel Core i5 1030G7 против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
- На 40% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1068 и 948 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
404
Cinebench R20 (многоядерный)
1273
Passmark CPU (одноядерный)
2230
Passmark CPU (многоядерный)
6489
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1030G7 +14%
1065
932
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1030G7 +11%
2793
2518
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1030G7
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030G7
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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