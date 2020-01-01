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Intel Core i5 1030G7 против i5 1030G4

Intel Core i5 1030G7
Intel Core i5 1030G7
VS
Intel Core i5 1030G4
Intel Core i5 1030G4

Что лучше: Intel Core i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 1030G4 на 0.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1030G4 and 1030G7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030G7 и i5 1030G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Ice Lake
Номер модели i5-1030G7 i5-1030G4
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics Intel Iris Plus Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.8 ГГц 0.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 7x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030G7 Сайт Intel Core i5 1030G4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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