Intel Core i5 1030NG7 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 85% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 10 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 14.59 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Ryzen 5 2600 +7%
369
Cinebench R20 (многоядерный)
840
Ryzen 5 2600 +220%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
1645
Ryzen 5 2600 +36%
2244
Passmark CPU (многоядерный)
5294
Ryzen 5 2600 +149%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1030NG7 +12%
1098
980
Geekbench 5 (многоядерный)
2667
Ryzen 5 2600 +104%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|20 марта 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Zen+
|Номер модели
|i5-1030NG7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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