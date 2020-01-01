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Intel Core i5 1030NG7 против AMD Ryzen 5 4600H

Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i5 1030NG7
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 1030NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 78% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 10 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9.97 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1030NG7
5232
Ryzen 5 4600H +185%
14937
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030NG7 и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 20 марта 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Zen 2
Номер модели i5-1030NG7 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030NG7 Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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4. Intel Core i5 1030NG7 или i5 1035G1
5. Intel Core i5 1030NG7 или i5 1038NG7
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9. AMD Ryzen 5 4600H или Intel Core i5 10210U
10. AMD Ryzen 5 4600H или Intel Core i5 1035G4

Комментарии

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