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Intel Core i5 1030NG7 против AMD Ryzen 5 4600HS

Intel Core i5 1030NG7
VS
AMD Ryzen 5 4600HS
Intel Core i5 1030NG7
AMD Ryzen 5 4600HS

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 4600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600HS and 1030NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 81% ниже чем у Ryzen 5 4600HS пиковое энергопотребление – 10 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9.97 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1030NG7
5953
Ryzen 5 4600HS +146%
14626
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030NG7 и AMD Ryzen 5 4600HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 20 марта 2020 7 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Zen 2
Номер модели i5-1030NG7 -
Сокет BGA-1377 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 30x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 64 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030NG7 Сайт AMD Ryzen 5 4600HS
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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3. Intel Core i5 1035G1 или Intel Core i5 1030NG7
4. Intel Core i7 1060NG7 или Intel Core i5 1030NG7
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6. AMD Ryzen 7 4800HS или AMD Ryzen 5 4600HS
7. AMD Ryzen 5 4500U или AMD Ryzen 5 4600HS
8. Intel Core i5 10300H или AMD Ryzen 5 4600HS
9. AMD Ryzen 7 4700U или AMD Ryzen 5 4600HS

Комментарии

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