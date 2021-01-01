Главная > Сравнения CPU > Core i5 1030NG7 vs Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 1030NG7 против AMD Ryzen 5 5500U

Intel Core i5 1030NG7
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Intel Core i5 1030NG7
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 1030NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 60% ниже чем у Ryzen 5 5500U пиковое энергопотребление – 10 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1030NG7
5953
Ryzen 5 5500U +126%
13452
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030NG7 и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 20 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Zen 2
Номер модели i5-1030NG7 -
Сокет BGA-1377 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.1 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 64 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1030NG7
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030NG7 Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 8250U против i5 1030NG7
2. Intel Core i5 1035G4 против i5 1030NG7
3. Intel Core i5 1035G1 против i5 1030NG7
4. Intel Core i7 1060NG7 против i5 1030NG7
5. AMD Ryzen 5 3500U против Ryzen 5 5500U
6. AMD Ryzen 7 4800H против Ryzen 5 5500U
7. Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 5500U
8. AMD Ryzen 7 4700U против Ryzen 5 5500U
9. AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 5500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i5 1030NG7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях