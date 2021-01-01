Intel Core i5 1030NG7 против AMD Ryzen 5 5600U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 60% ниже чем у Ryzen 5 5600U пиковое энергопотребление – 10 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1360 и 1112 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1054
Ryzen 5 5600U +31%
1386
Cinebench R23 (многоядерный)
4253
Ryzen 5 5600U +80%
7635
Passmark CPU (одноядерный)
1845
Ryzen 5 5600U +66%
3063
Passmark CPU (многоядерный)
6358
Ryzen 5 5600U +155%
16184
Geekbench 5 (одноядерный)
1129
Ryzen 5 5600U +21%
1371
Geekbench 5 (многоядерный)
2845
Ryzen 5 5600U +82%
5172
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|20 марта 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Zen 3
|Номер модели
|i5-1030NG7
|-
|Сокет
|BGA-1377
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|448
|TMUs
|64
|28
|ROPs
|8
|7
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Сайт AMD Ryzen 5 5600U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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