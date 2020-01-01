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Intel Core i5 1030NG7 против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i5 1030NG7
VS
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 1030NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 22.54 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 33% ниже чем у Ryzen 7 3700U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030NG7 и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 20 марта 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Zen+
Номер модели i5-1030NG7 -
Сокет BGA-1526 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030NG7 Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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