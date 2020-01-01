Intel Core i5 1030NG7 против i3 10300
Что лучше: Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 10300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 85% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 10 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10300
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Core i3 10300 +31%
454
Cinebench R20 (многоядерный)
840
Core i3 10300 +176%
2319
Passmark CPU (одноядерный)
1645
Core i3 10300 +64%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
5294
Core i3 10300 +74%
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Core i3 10300 +5%
1150
Geekbench 5 (многоядерный)
2667
Core i3 10300 +70%
4524
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1030NG7
|i3-10300
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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