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Intel Core i5 1030NG7 против i3 1125G4

Intel Core i5 1030NG7
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i5 1030NG7
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 1030NG7
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
  • На 64% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1030NG7 и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 20 марта 2020 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Tiger Lake UP4
Номер модели i5-1030NG7 i3-1125G4
Сокет BGA-1377 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.1 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 9-20x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 64 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки - 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 1030NG7
н/д
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1030NG7 Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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