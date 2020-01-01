Intel Core i5 1030NG7 против i5 10300H
Что лучше: Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- На 78% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 10 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Core i5 10300H +28%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
840
Core i5 10300H +152%
2113
Passmark CPU (одноядерный)
1645
Core i5 10300H +61%
2656
Passmark CPU (многоядерный)
5294
Core i5 10300H +68%
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Core i5 10300H +4%
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
2667
Core i5 10300H +52%
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-1030NG7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2933
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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