Intel Core i5 1030NG7 против i5 1030G7
Что лучше: Intel Core i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или i5 1030G7 на 0.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 1030G7
- На 10% ниже чем у Core i5 1030NG7 пиковое энергопотребление – 9 vs 10 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
840
Passmark CPU (одноядерный)
1645
Passmark CPU (многоядерный)
5294
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1030NG7 +3%
1098
1062
Geekbench 5 (многоядерный)
2667
Core i5 1030G7 +4%
2781
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-1030NG7
|i5-1030G7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|0.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|11x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Сайт Intel Core i5 1030G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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