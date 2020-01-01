Главная > Сравнения CPU > Core i5 10310U vs Ryzen 5 3550H

Intel Core i5 10310U против AMD Ryzen 5 3550H

Intel Core i5 10310U
Intel Core i5 10310U
VS
AMD Ryzen 5 3550H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: Intel Core i5 10310U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 10310U
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10310U
1504
Ryzen 5 3550H +10%
1647
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10310U +10%
2310
Ryzen 5 3550H
2106
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10310U
6788
Ryzen 5 3550H +19%
8085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10310U +81%
3288
Ryzen 5 3550H
1821

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10310U и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen+
Номер модели i5-10310U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10310U Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 10510U или Core i5 10310U
2. Core i5 1035G4 или Core i5 10310U
3. Core i7 10610U или Core i5 10310U
4. Core i7 8665U или Core i5 10310U
5. Core i7 10750H или Ryzen 5 3550H
6. Ryzen 5 3500U или Ryzen 5 3550H
7. Ryzen 5 4600H или Ryzen 5 3550H
8. Core i5 1035G4 или Ryzen 5 3550H
9. Core i7 1165G7 или Ryzen 5 3550H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 3550H или Intel Core i5 10310U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях