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Intel Core i5 10310U против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i5 10310U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i5 10310U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 10310U
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • На 54% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1360 и 1058 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10310U
1046
Ryzen 5 5600H +29%
1347
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10310U
3065
Ryzen 5 5600H +221%
9849
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10310U
2343
Ryzen 5 5600H +27%
2982
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10310U
6868
Ryzen 5 5600H +159%
17803
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10310U
1043
Ryzen 5 5600H +29%
1343
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10310U
3384
Ryzen 5 5600H +80%
6085

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10310U и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen 3
Номер модели i5-10310U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.8-2.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-22x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10310U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600H +192%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10310U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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