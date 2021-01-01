Главная > Сравнения CPU > Core i5 10310U vs Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 10310U против AMD Ryzen 5 5600U

Intel Core i5 10310U
VS
AMD Ryzen 5 5600U
Intel Core i5 10310U
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 10310U
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • Лучшая интегрированная графика Radeon RX Vega 7: 1.108 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 40% ниже чем у Core i5 10310U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1341 и 1058 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10310U
1046
Ryzen 5 5600U +30%
1362
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10310U
3065
Ryzen 5 5600U +143%
7440
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10310U
1043
Ryzen 5 5600U +27%
1325
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10310U
3384
Ryzen 5 5600U +71%
5784

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10310U и AMD Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen 3
Номер модели i5-10310U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.8-2.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-22x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10310U
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600U +192%
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10310U Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 1135G7
2. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i7 10510U
3. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 1035G1
4. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 8350U
5. Intel Core i5 10310U vs Intel Core i5 1145G7
6. AMD Ryzen 5 5600U vs Intel Core i5 1135G7
7. AMD Ryzen 5 5600U vs AMD Ryzen 7 4700U
8. AMD Ryzen 5 5600U vs AMD Ryzen 7 5700U
9. AMD Ryzen 5 5600U vs AMD Ryzen 3 5300U
10. AMD Ryzen 5 5600U vs AMD Ryzen 5 4600U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600U или Intel Core i5 10310U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях