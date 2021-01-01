Intel Core i5 10310U против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 40% ниже чем у Core i5 10310U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1159 и 1058 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1046
Ryzen 7 5700U +20%
1253
Cinebench R23 (многоядерный)
3065
Ryzen 7 5700U +202%
9249
Passmark CPU (одноядерный)
2343
Passmark CPU (многоядерный)
6868
Geekbench 5 (одноядерный)
1043
Ryzen 7 5700U +9%
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
3384
Ryzen 7 5700U +72%
5832
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|13 мая 2020
|12 января 2020
|Цена в момент релиза
|297 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10310U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|0.8-2.2 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|8-22x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10310U
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1