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Intel Core i5 10310U против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i5 10310U
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Intel Core i5 10310U
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 10310U
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • На 44% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10310U
1432
Ryzen 9 4900H +205%
4371
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10310U
2397
Ryzen 9 4900H +16%
2775
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10310U
7155
Ryzen 9 4900H +169%
19262
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10310U
3741
Ryzen 9 4900H +78%
6671

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10310U и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 16 марта 2020
Цена в момент релиза 297 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen 2
Номер модели i5-10310U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.8-2.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 33x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10310U Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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