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Intel Core i5 10310U против Apple M1

Intel Core i5 10310U
VS
Apple M1
Intel Core i5 10310U
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10310U на 0.8-2.2 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10310U
Причины выбрать Intel Core i5 10310U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 44% ниже чем у Core i5 10310U пиковое энергопотребление – 14 vs 25 Ватт
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1018 баллов
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 10310U
1056
Apple M1 +44%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 10310U
3108
Apple M1 +151%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10310U
2270
Apple M1 +67%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10310U
6693
Apple M1 +121%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10310U
1018
Apple M1 +72%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10310U
3175
Apple M1 +214%
9984
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10310U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 13 мая 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake-U Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-10310U -
Сокет BGA-1528 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 8-22x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 10310U
0.38 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10310U -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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